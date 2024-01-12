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Spor

Fernando Santos ekibi için sürpriz bir ismi istedi

Portekizli hoca Fernando Santos, geçici hoca Serdar Topraktepe'nin ekibine dahil olmasını istedi.

12 Ocak 2024 Cuma 11:22 - Güncelleme:
Fernando Santos ekibi için sürpriz bir ismi istedi
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Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturan Fernando Santos, takımın başına gelir gelmez harekete geçti.

Portekizli çalıştırıcı, ilk gününde tüm tesisleri gezdi. Tecrübeli teknik adamın, tesislerden de bir hayli memnun kaldığı öğrenildi. Santos, sonrasında ise personel ile tanışırken, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile 5 saat civarında bir toplantı yaptı.

SERDAR TOPRAKTEPE İSTEĞİ

Tecrübeli hoca, sonrasında ise geçici hoca Serdar Topraktepe ile görüştü. Santos, takım ve oyuncular hakkında tek tek bilgi alırken, Serdar hocanın ekibe dahil olmasını istedi. Santos'un, Topraktepe'nin taktiksel olarak bilgiye ve yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

KARAGÜMRÜK'ÜN MAÇLARINI İZLEDİ

İdman için tesislere gelen oyuncular ile tek tek tanışan 69 yaşındaki hoca, öğrencileriyle özel olarak ilgilendi. Eski maç özetlerini izleyen Santos, ardından cumartesi günü oynanacak Karagümrük mücadelesi için rakip takımın karşılaşmalarını izledi.

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