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Spor

Fernando Santos ısrarla onu istiyor! Beşiktaş'ta William Carvalho seferberliği

Beşiktaş'ta William Carvalho için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Fernando Santos'un ısrarla istediği William Carvalho'yu transfer etmek için şartları zorlayacak. İşte detaylar...

Sabah26 Ocak 2024 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Fernando Santos ısrarla onu istiyor! Beşiktaş'ta William Carvalho seferberliği
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Beşiktaş, ön libero transferi için Real Betis'in Portekizli yıldızı William Carvalho için tüm şartlarını zorlama kararı aldı.

Teknik direktör Santos'un istediği orta saha takviyesi için çalışmalar devam ederken, siyah-beyazlıların Carvalho'yu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralamak için daha önce yaptığı teklifi artırarak yenilediği öğrenildi. 5.5 yıldır Real Betis'te forma giyen ve bu süreçte zaman zaman İspanyol ekibinden ayrılmak istediği haberleri çıkan William Carvalho'nun bu kez takımına veda etmeye çok yakın olduğu belirtildi.

SANTOS'UN VAZGEÇİLMEZ İSMİ

Siyah-beyazlılar Portekizli yıldızın yarım sezonluk ücretinin tamamını ödeyecek. Beşiktaş'ın sezon sonundaki satın alma opsiyonunu gerçekleştirmek için kasasından çıkacak miktar ise henüz netlik kazanmadı.

31 yaşındaki ön liberonun siyah-beyazlı takımın teklifini Santos'un da etkisiyle kabul ettiği öne sürüldü. Carvalho, 2014-2022 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Santos'un vazgeçilmez oyuncularından birisiydi. Tecrübeli oyuncu 80 kez milli formayı giydi. Bu sezon 16 maçta forma giyen Carvalho 3 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Real Betis ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan William Carvalho'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Portekizli orta saha oyuncusu 2018 yılında Sporting Lizbon'dan 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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