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Spor

Fernando Santos isyan etti: Yanlış antrenman programı uygulanmış

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Fernando Santos, kendi yönetimden önce takımın antrenman yönteminin hatalı olduğunu ve sakatlıkların artabileceğini söyledi.

Sabah16 Şubat 2024 Cuma 10:13 - Güncelleme:
Fernando Santos isyan etti: Yanlış antrenman programı uygulanmış
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, siyah beyazlılarda sezon başından bu yana yaşanan sakatlıkların, yapılan hatalı antrenman programı nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

Portekizli teknik adam, kendisine gelen "Yapılan geniş çaplı testler sonrası görülen o ki, çok yanlış antrenman programı uygulanmış" raporunu yönetime sunarak şu ifadeleri kullandı: "İdmanlara düşük tempoda devam edilse bile sakatlıklar artabilir. Umarım sezon sonuna kadar daha ciddi sakatlıklar yaşanmaz."

15.30'DA TÜPRAŞ'TA

Siyah-beyazlı takımda bugün saat 15.30'da yapılacak antrenmanın Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek. Teknik direktör Santos'un talebi üzerine, sezon sonuna kadar İstanbul'da oynanacak maçlar öncesindeki bir idman Tüpraş Stadı'nda yapılacak.

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