Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE SANTOS'UN AÇIKLAMALARI;

"Artık kış günleri geride kaldı, bahar geldi diyebilir miyiz?"

Fernando Santos: "Teknik olarak ilkbahara giriyoruz ama zor bir kış oldu, siz de biliyorsunuz. Kışın tamamen bittiğini söyleyemem ama Beşiktaş'ı hedeflerine ulaştırmak için çalışıyoruz."

"BENİM FUTBOL ANLAYIŞIM BU"

Fernando Santos: "Birtakım şeyler değişti ve değişiyor. Daha 2 ay oldu ve yüzde yüz oyun anlayışımın yerleştiğini söyleyemem, bu normal. Beşiktaş oyunu domine etmeli, iyi hücum etmeli, iyi savunma yapmalı. Oyuncularımız mentalitemizi anlamak için çok çabalıyor, saygımızı kazandılar. Bizden önce burada hocalar vardı ama benim futbol anlayışım bu. Ekibimle beraber oyuncuların çabasından çok mutluyum."

"BERABER OYNAMAYI GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Fernando Santos: "Futbol bireysel bir oyun değil. Bizim beraber oynamayı daha da geliştirmemiz lazım. Büyük bir takım yüzde 80 beraber, yüzde 20 bireysel oynamalıdır. Bence biz biraz bunun tersindeyiz şu anda. Yüzde 60 bireysel yüzde 40 beraber oynama diyebiliriz. Bunu değiştirmeliyiz ve oyuncularım da benimle aynı düşüncede."

"GEDSON YOK DİYE EKSİK OYNAMAYACAĞIZ"

Fernando Santos: "Gedson yok diye eksik oynamayacağız derbide, 11 kişi olacağız. Benim için önemli olan takım. Gedson'un yerine biri oynayacak ve benim istediklerimi yaparsa sıkıntı olmayacak. Bireysel olarak hiçbir oyuncuyu değerlendirmek istemiyorum çünkü diğer oyunculara saygısızlık olur. Bireysel olarak takım içindeki toplantılarda dahi oyuncularla konuşmuyorum. Eğer konuşacaksam özel olarak konuşuyorum. Benim görevim güçlü bir takım yaratmak."

"TAYYİP TALHA DAHA İYİYE GİDİYOR"

Fernando Santos: "Tayyip Talha daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak bir sorunu vardı, kadroda olmamasının özel bir sebebi yok. Fiziksel olarak gelişiyor ve zaten onu kadroya da aldım daha önce."

"BENİM İSTEDİĞİM SEVİYEDE DEĞİLİZ"

Fernando Santos: "Değişen, iyiye giden şeyler var ama henüz tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Hücumda topu döndüremiyoruz, ağır hareket ediyoruz. Daha hedef odaklı ve organize oynamalıyız. Bazen geriye çok dönüyoruz. Bunları düzeltmeye başladık ama benim istediğim seviyede değiliz. Ceza sahasına fazla giremiyoruz. Biraz kontraatak oynama ve hızlı çıkma alışkanlığı olduğunu görüyorum, bunları konuşuyorum oyuncularımla. Türkiye'de çok fazla adam adama baskı yapılıyor. Bazen bir stoper, forvet rakip sahaya kadar kovalayabiliyor. Benim futbol anlayışımda bu yok, ben alan savunması istiyorum."

"BEŞİKTAŞ'IN KODUNDA VAR"

Fernando Santos: "Tüm bunlar ne kadar geçerli olsa da kazanma alışkanlığı çok önemli. Yemeden atmayı daha iyi başarıyoruz. Daha iyi futbolu isteyen insanları anlıyorum çünkü Beşiktaş'ın kodunda bu var, öyle oynamalıyız ve öyle de oynayacağız zaten. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var."

"İLK 11'İMİZ DEĞİŞEBİLİR"

Fernando Santos: "İdmanlarda uzun süre tam takım olamamıştık, idmanlar çok önemlidir ve biz daha yeni bir araya geldik. Biz sezon ortasında geldik ve direkt maç oynamaya başladık. Bazı oyuncuların sonradan takıma katılması adaptasyon sürecini erteledi doğal olarak. Beşiktaş'ta her oyuncu ilk 11 oyuncusu, ilk 11'imiz değişebilir."

"KENDİ KALEMİZE GOL ATMAYACAĞIZ"

Fernando Santos: "Hücumda istediklerimin yüzde 50'sini sahaya yansıtıyoruz. Fazla bireyseliz ve oyuncular topla çok fazla mesafe kat etmek istiyor, yoruluyor. 10 oyuncumuzun da sürekli aralara girmesi, opsiyon göstermesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman da topu döndüremiyoruz. Top bizdeyken durağan oynuyoruz, sırtımız kaleye dönük topu kontrol ediyoruz. Oyuncularımıza 'kendi kalemize gol atmayacağız' diyorum. Bu bir alışkanlık bence. Bireysele çok gittiğimiz zaman bir bakıyorsunuz takım boyun uzamış."

"BEŞİKTAŞ KONTRA ATAK OYNAMAZ"

Fernando Santos: "Beşiktaş, kontra atak oynamaz. Asla bahane üretmeyi sevmem ama yaklaşık 10 gündür tüm takımla birlikte çalışıyoruz. Bahsettiğim şeyleri başarabilmemiz için birlikte olmalıyız. Oyuncularımız bazen gergin olabiliyor. İstediğimi sahaya yansıtmak benim için en iyisi. Defansta müthiş değiliz ama iyiyiz. Yüzde 70'teyiz orada da. Sabır lazım. Küçük araba kullanmak farklıdır, büyük araba kullanmak farklıdır. Artık daha geniş alanda yani daha büyük bir araba kullanacağız."

"POSTACI GİBİ OYNUYORUZ"

Fernando Santos: "Anlayışı değiştirmemiz lazım, oyuncu değil top koşmalı. Postacı gibi oynuyoruz, topu basit bir şekilde aktarmamız gerekiyor ama burada bazen sıkıntı yaşıyoruz. Sahadaki her oyuncunun oyuna katkıda bulunması gerekiyor. Portekiz Milli Takımı'nda dünyanın en iyi oyuncuları oynuyor, bunun için biraz sabır gerekiyor. 3-5 yıl değil tabii ki, aylar içinde daha iyi hale geleceğiz. Bazen savunmamız çok iyi şekilde öne çıkıyor ancak bazen de geri kaçıyoruz. Bunu değiştirmemiz lazım."

"ABOUBAKAR KÖTÜ DURUMDA OLSA KADRODA OLMAZDI"

Fernando Santos: "Aboubakar kötü durumda olsaydı kadroda olmazdı. Takımda yer alan hiçbir oyuncunun kendini takıma ait hissetmeme durumu olamaz."