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Spor

Fernando Santos transferde rahat

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos transfer konusunda yönetime acele etmemelerini ve son günde kadar gerekirse beklemelerini söyledi.

Türkiye20 Ocak 2024 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
Fernando Santos transferde rahat
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Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar bütün hızıyla sürerken, teknik direktör Fernando Santos yönetimi rahatlattı.

Portekizli çalıştırıcı ile Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba bir toplantı gerçekleştirdi.

Transfer için listesini yönetime veren Santos, yapılacak takviyeler için acele edilmemesini söyledi.

Tecrübeli teknik adamın, mevcut kadroyla transfer döneminin sonuna kadar idare edebileceğini söylemesi, transfer için yoğun mesai yapan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın nefes almasını sağladı.

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