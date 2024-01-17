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Spor

Fernando Santos ve futbolcular, Hadziahmetovic'i ziyaret etti

Beşiktaş Teknik direktör Fernando Santos ve futbolcular, ameliyat edilen Amir Hadziahmetovic'i ziyaret etti.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 17:47 - Güncelleme:
Fernando Santos ve futbolcular, Hadziahmetovic'i ziyaret etti
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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ve futbolcular, ameliyat edilen Amir Hadziahmetovic'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Altunizade Acıbadem Hastanesindeki ziyaretin ardından teknik direktör Fernando Santos'un, Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü'den oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldığı ifade edildi.

VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan lig maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Amir Hadziahmetovic, sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle dün ameliyat edilmişti.

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