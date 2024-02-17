Fernando Santos yeni hücum dörtlüsünü belirledi!

Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü Tüpraş Stadı'nda Konyaspor'u ağırlayacak olan Kara Kartal'da teknik direktör Fernando Santos, eksiklerin takıma katılmasıyla hücum hattında büyük değişime imza atacak.

STADYUMDA PROVA

Siyah-Beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde değil Tüpraş Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fernando Santos'un kararı sonrası Dolmabahçe'de basına ve taraftara kapalı olarak yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçı sonrası yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi. Siyah-Beyazlılar, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına, bugün saat 11.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

YILDIZLAR GERİ DÖNÜYOR

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Vincent Aboubakar'ın tedavi sürecini tamamlaması ve kadro dışı kararının yeni hoca tarafından kaldırılmasının ardından Kamerunlu golcünün aylar sonra formasına santrfor hattında dönmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan bir başka isim Milot Rashica da sağ kanat hattında Siyah-Beyazlılar'ın en önemli hücum kozlarından biri olacak.

Son haftalarda yaptığı büyük çıkışla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Semih Kılıçsoy'un da bu mücadelede sol kanat hattında süre alması bekleniyor. 18 yaşındaki futbolcunun sık sık ön bölgeye çıkıp maç içinde ikinci santrfor olarak da görev yapması planlanıyor.

MUCI KARARI

Ara transfer döneminin son gününde Polonya Ligi ekibi Legia Varşova'dan 10 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a kazandırılan Ernest Muci, teknik direktör Fernando Santos tarafından sağ kanatta değerlendirilmişti. Eski kulübünde bu sezon 20 maç 10 numarada ve sadece 1 maç sağ kanat hattında forma giymesine rağmen Santos tarafından en az forma giydiği alanda görevlendirilen ve beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki futbolcu, yerine dönüyor. Muci, eksiklerin takıma dönmesiyle birlikte Konyaspor karşılaşmasına 10 numara hattında başlayacak.

CENK VE MULEKA İKİNCİ YARIDA...

Eksiklerin çokluğu sebebiyle son dönemde oldukça sık ilk 11'de görev şansı bulan Cenk Tosun ve Jackson Muleka da Konyaspor karşılaşması itibarıyla kulübeye geçecek. Tecrübeli iki oyuncunun da maçın gidişatına göre ikinci yarıda forma giymeleri bekleniyor.