Fernando Santos'dan Portekiz'li libero girişimi

Orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Renato Sanches'e ilgisinin devam ettiği yazıldı...

SANTOS, İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fernando Santos, vatandaşı olan Renato Sanches'i transfere ikna etmeye çalışıyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Öte yandan PSG'den kiralandığı İtalyan ekibi Roma'da fazla süre bulamayan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun da ülkeden ayrılmaya gönüllü olduğu ifade edildi.

BAYERN'DE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kariyerine ülkesinin büyüklerinden Benfica'da başlayan 26 yaşındaki orta saha, buradan 35 milyon euro bedel ve büyük umutlarla Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Bavyera ekibinde beklenilen performansı gösteremeyen Sanches; Swansea'ye kiralandı ve Premier Lig'de de tutunamayarak Lille'e transfer oldu. Burada tekrar yükselişe geçen Portekizli, yeni adresi PSG'de de tutunamadı ve Roma'ya kiralandı. Roma ile bu sezon 9 maça çıkıp yalnızca 228 dakika sahada kalan Sanches, 1 gollük skor katkısı sağladı.