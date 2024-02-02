İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4612
  • EURO
    33,163
  • ALTIN
    2012.48
  • BIST100
    8724.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fernando Santos'dan Portekiz'li libero girişimi
Spor

Fernando Santos'dan Portekiz'li libero girişimi

Beşiktaş'ın Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos vatandaşı Renato Sanches'i transfer etmek için uğraşıyor. PSG'den ayrılmaya sıcak bakan Portekiz'li libero siyah beyazlılara yakın. İşte detaylar...

2 Şubat 2024 Cuma 11:21 - Güncelleme:
Fernando Santos'dan Portekiz'li libero girişimi
ABONE OL

Orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Renato Sanches'e ilgisinin devam ettiği yazıldı...

SANTOS, İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fernando Santos, vatandaşı olan Renato Sanches'i transfere ikna etmeye çalışıyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Öte yandan PSG'den kiralandığı İtalyan ekibi Roma'da fazla süre bulamayan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun da ülkeden ayrılmaya gönüllü olduğu ifade edildi.

BAYERN'DE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kariyerine ülkesinin büyüklerinden Benfica'da başlayan 26 yaşındaki orta saha, buradan 35 milyon euro bedel ve büyük umutlarla Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Bavyera ekibinde beklenilen performansı gösteremeyen Sanches; Swansea'ye kiralandı ve Premier Lig'de de tutunamayarak Lille'e transfer oldu. Burada tekrar yükselişe geçen Portekizli, yeni adresi PSG'de de tutunamadı ve Roma'ya kiralandı. Roma ile bu sezon 9 maça çıkıp yalnızca 228 dakika sahada kalan Sanches, 1 gollük skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.