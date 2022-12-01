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Spor

Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore ile karşılaşacak olan Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

1 Aralık 2022 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo açıklaması
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Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Güney Kore ile oynayacakları karşılaşma öncesi konuştu.

3 oyuncusundan faydalanamayacağını söyleyen Santos, "Otavio, Danillo ve Nuno Mendes oynayamayacak. Takımda herkes iyi durumda ancak 4 günde bir maç oynamak ağırlaşmaya başlıyor. Biraz yorgunluk var ve bu da sakatlanmalara neden oluyor." dedi.

Takımda herkese güvendiğini belirten 68 yaşındaki teknik adam, Cristiano Ronaldo'nun oynayıp oynamayacağına yönelik gelen soruya ise, "Antrenmanda yer alacak. Durumunu daha sonra göreceğiz. Tam olarak hazır olacak mı, bilmiyorum." diye cevap verdi.

Portekiz, H Grubu'ndaki son karşılaşmasında 2 Aralık Cuma günü saat 18.00'de Güney Kore ile karşılaşacak. Fernando Santos'un ekibi, Gana ve Uruguay galibiyetlerinin ardından gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.

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