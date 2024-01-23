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Spor

Fernando Santos'tan ilk 11 için açıklama!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

23 Ocak 2024 Salı 20:03 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan ilk 11 için açıklama!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Fernando Santos yaptığı açıklamada, "Son maç maalesef kötü bir mağlubiyet aldık. Maçın istatistikleri ile skor arasında büyük fark var. Futbolda bunlar oluyor. Bugün de Adana Demirspor'a karşı oynuyoruz. Yeni bir teknik direktörleri var. Son maçlarını analiz ettik. Bugün yapmamız gereken şey sahaya kalitemizi yansıtmak ve taraftarımızla birlikte galibiyet almak" ifadelerini kullandı.

Santos ayrıca, "Bazı oyuncularımız çok fazla maç oynadı arka arkaya. Svensson iyi durumda, onu tercih ettim. Necip de çok tecrübeli bir oyuncu. Ama bu Tayyip Talha ve Onur'a güvenmiyorum anlamı taşımıyor. Onlar da bizim oyuncularımız" şeklinde konuştu.

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