Fernando Santos'tan maç sonrası çarpıcı sözler!

Siyah-Beyazlılar'ın yeni teknik adamı Fernando Santos, Beşiktaş macerasına galibiyetle başladı. Portekizli hocanın, ilk maçında rakibi Fatih Karagümrük'tü. Tecrübeli çalıştırıcı ilk maçında Kırmızı-Siyahlılar'ı 3-0 gibi net bir skorla devirdi.

"MAÇI HAK ETTİK AMA DAHA İYİ OLMALIYIZ"



"Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı onlar kazandı" diyerek sözlerine başlayan Santos, "Taraftarlar oyuncularımıza istediği desteği verdi. Önemli olan burada bir aile ortamı yaratmak. Artık birlik olmalıyız. Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız. Sıkıntılı bazı dakikalar yaşadık ama devam ettik. Çalışmak ve her gün idman yapmak zorundayız. Oyuncularımıza oyun felsefemizi aşılamak zorundayız" dedi.

"OYUNCULAR BANA İNANIYOR"



69 yaşındaki çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti, "Tabii ki kazanmak çok iyi, evimizde sıkıntı yaşıyorduk ve kazanarak bu sıkıntıları aştık. Rize maçında alınan 4-0'lık galibiyet takıma öz güven aşıladı. Bu galibiyet benden çok takım için iyi oldu. Öz güven kazandılar. Oyuncular bana inanıyorlar, beraber daha iyi olmaya çalışacağız."