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Spor

Fernando Santos'tan Muçi açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Kayserispor maçı öncesinde konuştu.

12 Şubat 2024 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan Muçi açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Kayserispor maçından önce açıklamalarda bulundu.

Santos, "O iki maç, geçmişte kaldı. İki maçı kazandık. Bugün farklı bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak isteyen bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi hazırlandık. Neleri iyi yapıyorsak, onu yapmaya devam edeceğiz. Oyuncuların kazanmak için elinden geleni yapacaklarını biliyorum." dedi.

Portekizli teknik adam, transferler için gelen sorunun ardından, "Joe bizimle birlikte bir süredir, iyi çalışıyor. Omar sakatlıktan yeni çıktı, birkaç gün idman yaptı, yüzde yüz hazır değil. Sakat oyuncularımız var. O yüzden takımı çok iyi tanımamasına rağmen, bir şeyler yapacağını bildiğim için Muçi'yi görevlendirdim" sözlerini sarf etti.

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