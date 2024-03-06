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Spor

Fernando Santos'tan oyunculara motivasyon! ''Derbiyi aklınızdan çıkarın artık''

Süper Lig'de derbide Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, oyuncularına motivasyon konuşması yaptı. Oyuncularına derbiyi unutmalarını söyleyen Santos, 'Gaziantep maçıyla birlikte hem galibiyet hem de gol yememe serimiz yeniden başlasın.' dedi. İşte detaylar...

Sabah6 Mart 2024 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan oyunculara motivasyon! ''Derbiyi aklınızdan çıkarın artık''
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Beşiktaş'ta Galatasaray mağlubiyetinin moral bozukluğu devam ederken, devreye teknik direktör Fernando Santos girdi.

"YENİDEN BAŞLASIN"

Portekizli çalıştırıcı, oyuncularıyla bir görüşme yaparak, "Ligde 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ile iyi bir seri yakalamıştık. Galatasaray'ı da yenerek hem serimizi sürdürmek, hem de üçüncülük adına önemli bir avantaj yakalamak istiyorduk ama olmadı. Derbi maçını aklınızdan çıkarın artık. Gaziantep maçıyla birlikte hem galibiyet hem de gol yememe serimiz yeniden başlasın." diye konuştu.

"TARAFTARIMIZA BORÇLUYUZ

Tecrübeli çalıştırıcı Fernando Santos şöyle devam etti: "Süper Lig'in geri kalan kısmı için tek bir hedefimiz var, o da sezonu üçüncü sırada tamamlamak. Rakibimiz Trabzonspor da bizimle aynı puanda. Taraftarımızın derbide bize verdiği desteği hepiniz gördünüz. Onlar inanıyor ve güveniyor. Şimdi sıra bizde. Kalan haftalarda hem saha içindeki futbol hem de skor tabelasındaki sonuçlarla onları mutlu etmeye mecburuz. Bu konuda hepinizden büyük bir özveri ile çalışarak, camiamızın yüzünü güldürmenizi bekliyorum".

5 MAÇTA GOL ATAMADI

Siyah-beyazlılar bu sezon gol yollarında bekleneni veremedi. Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde 9 lig maçına çıkan Beşiktaş, 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 14 puan toplayan siyah-beyazlı takım 13 puanlık kayıp yaşadı. Beşiktaş ligdeki son 9 maçta rakip ağları 9 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü. Bu golleri 4 karşılaşmada bulan siyah-beyazlılar, 5 maçta ise gol atamadı. Karagümrük, Trabzon, İstanbulspor ve Konyaspor filelerini havalandıran Kara Kartal; G.Saray, Kayseri, Sivas, Adana Demir ve Pendik'i ise boş geçti.

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