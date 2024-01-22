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Spor

Fernando Santos'tan sert uyarı: Bir daha böyle bir performans istemiyorum

Beşiktaş'ın Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos, Pendikspor mağlubiyetinin ardından öğrencilerine uyarılarda bulundu.

Sabah22 Ocak 2024 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan sert uyarı: Bir daha böyle bir performans istemiyorum
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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'tan 4-0'lık Pendikspor yenilgisi sonrası öğrencilerine uyarı geldi.

Santos, Pendikspor yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmişti. Maç sonunda "Tüm sorumluluk bana ait. İdmanda bu oyuncuları ben çalıştırdım ve tüm taktiği ben verdim" diyerek oyuncularını basının önüne atmayan Portekizli hoca, soyunma odasında ise tatlı sert uyarılarda bulundu.

"KALDIRIN KAFANIZI!"

Ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirten Santos, "Bir daha böyle bir performans istemiyorum. Adana Demir maçıyla kendimizi affettireceğiz. Evimizde kazanarak gerçek Beşiktaş'ı göstereceğiz. Bu gidişatı değiştirmek sizin elinizde, kafanızı kaldırın ve önümüzdeki maça odaklanın" ifadelerini kullandı.

GALİBİYET YEMİNİ

Santos'un konuşması sonrasında kenetlenen siyah-beyazlı oyuncular da Adana Demirspor mücadelesi için galibiyet yemini etti.

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