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Spor

Fernando Santos'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

4 Şubat 2024 Pazar 21:33 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan transfer açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor maçının ardından açıklama yaptı.

"ADİL BİR SONUÇTU, HAK ETTİK"

"Organize oynadık. İyiydik. Kötü oynamadık. Son 3 maça göre daha az pozisyon bulmamıza rağmen gol attık. Pozisyonları değerlendirmek önemliydi. Bazı hatalar, çok basit top kayıpları yaptık. Rakibi de üstümüze çektik. Bazı fırsatları kendi elimizle verdik ve bunlar gol olmadı. Beraber çalıştık, çalıştığımızın karşılığını aldık. Çalışarak, hatalarımızı daha az yapmaya gayret göstermeliyiz. Büyük bir takıma karşı kazandık. Adil bir sonuçtu. Hak ettik."

"SADECE 1 MAÇ KAZANDIK"

"Oyuncularım çok çalıştı. Hafta boyunca idmanlarda çalışmaları çok iyiydi. Onların galibiyeti oldu. Tebrik ediyorum. Biz bir maç kazandık diye havalara girmeyeceğiz. Önemli olan ilerlemeye, gelişmeye devam etmek. Bu maçı kazanmak her şeyi bitirmedi. Bilincinde olmamız lazım."

"SEMİH İYİ GOLLER ATTI"

"Semih iyi goller attı. Onun için önemliydi. Sistem olarak karakteristik özelliklerini kullandık. Cenk iyi oynadı. Semih'e ve Rashica'ya alan açtı. Semih oyun planımızı ve istediklerimizi yerine getirdi."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Bir süredir Samet Hoca ile beraber ortak çalışıyoruz. Raporlarımızı sunuyoruz. İstediğimiz oyuncu profillerini sunuyoruz. Son kararı her zaman yönetim veriyor. Biz Samet Hoca ile beraber oyuncu çalışıp yönetime rapor sunuyoruz."

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