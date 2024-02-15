Fernando Santos'u korkutan rapor

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos kariyerinde görmediği bir sakatlık krizinin ortasında kaldı.

TAKIMA TEST YAPILDI

Portekizli teknik adamın ekibi, oyunculara geniş çaplı testler yaptı ortaya oldukça ürkütücü sonuçlar çıktı.

Raporda takıma çok yanlış antrenman yöntemleri uygulandığı belirtildi. Raporun daha da endişe verici kısmı ise şu şekilde:

"İdmanlara düşük tempoda devam etsek bile sakatlıklar artabilir."

"OYUCULAR SEZONU KAPATABİLİR"

Portekizli teknik adam gelen raporu Samet Aybaba ile paylaştı. Bu kadar çok sakatlığın normal olmadığını söyleyen Santos, "İlerleyen haftalarda sakatlıklar artabilir. Oyuncuların sezonu kapatacak sakatlıklar yaşamaması tek dileğim." diye konuştu.

Beşiktaş'ta sakatlıkların darbeye bağlı olmaması da bu tespiti doğruluyor. Chamberlain üst adele yırtığı, Amir ise çapraz bağ yırtığı sebebiyle sezonu kapatmıştı.