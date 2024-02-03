Fernando Santos'un eli kolu bağlı! Orta sahada eksikler düşündürüyor

Beşiktaş'ta aksilikler üst üste gelmeye devam ediyor. Yaşanan kadro sıkıntısı, sakatların çokluğuyla birlikte Fernando Santos'u kara kara düşündürüyor.

Özellikle orta sahadaki eksiklikler Portekizli hocanın keyfini kaçırdı. Amir ve Oxlade- Chamberlain'in sakatlıklarının ardından, Salih Uçan'ın da derbide forma giyemeyecek olması nedeniyle, teknik patron Santos'un elinde bu bölge için sadece Gedson ve Demir Ege kaldı.

Portekizli çalıştırıcının orta alanda, defansta görev vermemesi durumunda Necip Uysal'ı; jokerini savunmada görevlendirmesi durumunda ise Gökhan İnler ya da Leicester City'de zaman zaman ön bilero oynayan Amartey'i kullanabileceği ifade edildi.