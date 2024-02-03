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Spor

Fernando Santos'un eli kolu bağlı! Orta sahada eksikler düşündürüyor

Beşiktaş'ın başı sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Siyah beyazlılarda Amir ve Chamberlain'in sakatlıklarının ardından Salih Uçan'ın da Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek olması teknik direktör Fernando Santos'u kara kara düşündürüyor.

Sabah3 Şubat 2024 Cumartesi 12:30 - Güncelleme:
Fernando Santos'un eli kolu bağlı! Orta sahada eksikler düşündürüyor
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Beşiktaş'ta aksilikler üst üste gelmeye devam ediyor. Yaşanan kadro sıkıntısı, sakatların çokluğuyla birlikte Fernando Santos'u kara kara düşündürüyor.

Özellikle orta sahadaki eksiklikler Portekizli hocanın keyfini kaçırdı. Amir ve Oxlade- Chamberlain'in sakatlıklarının ardından, Salih Uçan'ın da derbide forma giyemeyecek olması nedeniyle, teknik patron Santos'un elinde bu bölge için sadece Gedson ve Demir Ege kaldı.

Portekizli çalıştırıcının orta alanda, defansta görev vermemesi durumunda Necip Uysal'ı; jokerini savunmada görevlendirmesi durumunda ise Gökhan İnler ya da Leicester City'de zaman zaman ön bilero oynayan Amartey'i kullanabileceği ifade edildi.

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