Beşiktaş, Fernando Santos'un gelişi sonrasında transferde gaza bastı. Portekizli teknik adam, yönetim ile yaptığı son görüşmede istediği oyuncuları söyledi.

2 PORTEKİZLİ İSİM

Buna göre başarılı çalıştırıcı, kendi vatandaşı olan 2 futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Santos, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen ve süre bulmakta zorlanan Cedric Soares'in takıma çok büyük fayda sağlayacağı görüşü içerisinde.

BİRÇOK MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR

32 yaşındaki sağ bekin, kendi bölgesi dışında sol bekte, orta sahada ve sağ açıkta oynayabilmesi sayesinde takımda adeta bir joker gibi kullanılması düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ FORMASINA SICAK BAKIYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncunun, Santos sayesinde Beşiktaş formasını giymesine sıcak bakılıyor.

SANTOS'LA ÇALIŞMAK İSTİYOR

Diğer yandan gündemde olan isimlerden biri de William Carvalho... Şu anda İspanya La Liga takımlarından Real Betis'in formasını giyen Carvalho, milli takımdan eski hocası ile çalışmaya sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ ŞARTLARI ZORLAYACAK

Ancak Betis cephesi, henüz bu transfere onay vermedi. Yeşil Beyazlı kulüp ile orta yol aranıyor. 31 yaşındaki futbolcunun, normal şartlar altında 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu durum da Beşiktaş Yönetimi'nin elini zorlaştırıyor. Carvalho transferi, yakın zamanda pek bitecek gibi gözükmese de Beşiktaş'ın, son ana kadar şartları zorlaması bekleniyor.