19 Ağustos 2021 Perşembe 09:26 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 09:26

Transferde zaman daraldıkça, nokta transferlerini peş peşe açıklayan Beşiktaş Yönetimi, orta sahaya bir takviye daha yapmak için geri sayıma geçti.

Hem yabancı kontenjanında hem de bütçede yer açmak için bugünlerde fazla mesai yapan siyah-beyazlı idarecilerin listesinde Gedson Fernandes ve Lucas Fernando isimlerin üst sıralarda yer aldığı bildirildi.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Teknik Direktör Sergen Yalçın ise yönetimle yaptığı orta sahaya takviye konulu toplantıda ise alınacak oyuncunun altı numaradan çok sekiz numara özellikli bir isim olmasını istediği öğrenildi. Bu nedenle siyah-beyazlı teknik adamın Gedson Fernandes gibi isimlere sıcak baktığı, ortaya çıktı.

Gelecek sekiz numaranın defansif özellikleri olmasının da önemli bir avantaj olduğu aktaran deneyimli teknik adam bu nedenle geçtiğimiz sezonu Inter'de geçiren Radja Nainggolan'ı transfer edilmesini çok istemişti.

Uzun bir süredir Lucas Fernando ile görüşen hatta prensip anlaşmasına bile varan Beşiktaş Yönetimi'nin ise Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın daha farklı özelliklerde orta saha istemesi nedeniyle, Brezilyalı oyuncuyu bir süre bekletmeyi planladığı bildirildi.