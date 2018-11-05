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Fernando ve Eren Derdiyok, Schalke 04 maçını kadrosuna alınmadı

Şampiyonlar Ligi’ndeki Schalke 04 maçı için bugün Almanya’ya gidecek Galatasaray’da kadro belli oldu.

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Galatasaray’ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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