Fernando'dan sevindirici haber geldi

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında A. Konyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda sakatlıktan dönen Brezilyalı futbolcusu Fernando maça 11'de başladı. Mücadelenin 81. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan Fernando, yerini genç futbolcu Celil Yüksel’e bıraktı. Maçta sakatlanan Fernando’nun durumunun iyi olduğu belirtildi.