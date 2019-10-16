Galatasaray'dan geçtiğimiz yaz 4,5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, İspanyol basınına verdiği röportajda Sarı Kırmızılılar'dan ayrılık süreciyle ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Orgullo de Nervion adlı internet sitesinin sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki ön libero, Galatasaray yönetiminin kendisini bırakmak istemediğini söylerken şunları kaydetti:

"Galatasaray'dayken Mariano'ya Sevilla'yı sormuştum. Biliyorsunuz, o da burada oynamıştı. Kendisi, bana kulüp hakkında çok güzel şeyler söyleyince Sevilla'ya gelmeye karar verdim. Burada da Mariano'nun ne kadar haklı olduğunu gördüm. Sevilla, gerçekten büyük bir kulüp. Teknik heyetimiz de çok iyi. Menajerim Sevilla'ya transferim için beni aradığında çok mutluydum. Zira bu takım, çok büyük başarıları hedefliyor.