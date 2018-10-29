Fernando'nun derbiye yetişmesi çok zor
Galatasaray'a, Mariano'dan sonra bir başka Brezilyalı yıldızından daha kötü haber geldi. Fernando'nun, Fenerbahçe derbisine yetişmesi zora girdi.
Bursaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde zorlanma meydana gelen Fernando'nun, ağrılarının devam ettiği belirtildi.
Fernando ile aynı sakatlığı yaşayan Feghouli ve Onyekuru, düz koşulara başlarken Brezilyalı yıldız ağrıları nedeniyle henüz koşulara başlayamadı.
Feghouli ile birlikte Onyekuru da, Fenerbahçe derbisine yetişmesi beklenirken Fernando'nun ise yapılan kontrolleri sonrasında Cuma günkü maçta forma giyme olasılığının düştüğü belirtildi.
(Futbol Arena)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.