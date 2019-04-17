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Fernando'ya Çin'den talip var

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando'ya Çin kulübü Hebei Fortune talip oldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2017’de Manchester City’den Galatasaray’a 5 milyon euro’ya transfer edilen ve özellikle geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük katkısı olan Fernando’ya nazar değdi. Son oynanan Fenerbahçe maçında silik bir performans ortaya koyan Brezilyalı futbolcu bu sezon bir türlü toparlanamazken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in 31 yaşındaki orta sahayı gözden çıkardığı belirtildi.
 
BİGLİA'NIN TALİBİ ÇOK
 
Menajerler aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye çalışan Fernando’ya Çin kulübü Hebei Fortune’nin talip olduğu ortaya çıktı. 5 haftası geride kalan ligde sadece 1 galibiyet alan Hebei’nin orta sahaya takviye yapma telaşında olduğu öğrenilirken, Hebei Fortune'nin hocası Chris Coleman’ın Fernando ve Milan’da gözden çıkarılan Lucas Biglia’dan birini istediği bildirildi. Şu anda kadrosunda 3 yabancısı bulunan Hebei Fortune geçtiğimiz sezon ligi 6.sırada bitirirken Çinlilerin Fernando için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardıkları belirtildi.
 
Geçtiğimiz sezon sarı kırmızı formayla 26 maça çıkan Fernando, bu sezon 25 maçta görev aldı.
 

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