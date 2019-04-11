Fernando’ya deneme
GALATASARAY, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.
- StarSpor
GALATASARAY, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı takımda Marcao ve Luyindama’nın cezalı olması nedeniyle Donk’un yanına partner arayan Teknik Direktör Fatih Terim, dün Fernando’yu bu bölgede oynattı. Terim ikinci stoper için kararını henüz netleştirmedi.
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