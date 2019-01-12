Fernando’ya Terim engeli

GALATASARAY’IN orta saha oyuncusu Fernando Reges ile ilgili önemli bir transfer iddiası geldi. UOL Esporte’ nin haberine göre; Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu için Paris Saint-Germain, 2.5 yıllık bir teklifte bulundu. Sarı-Kırmızılılar’la 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan Fernando için Galatasaray’ın istediği bonservis bedelinin ise 6 milyon euro olduğu öne sürüldü. Ancak Terim’in bu transfere karşı çıktığı belirtiliyor.