Ferrari, İtalya'da Fernando Alonso'nun 2010'da yaşadığı zaferden sonra ilk kez 1.'lik sevinci yaşadı. Charles Leclerc, Belçika'nın ardından İtalya'da da damalı bayrağı ilk gören pilot oldu.

Geçtiğimiz hafta Ferrari'nin yarış kazanan en genç pilotu olan Charles Leclerc, bu hafta da 2010'dan bu yana İtalya GP'sinde Kırmızıları zirveye taşıyan ilk pilot oldu. İşte yarışı ilk 10'da bitiren pilotlar: 1. Leclerc 2. Bottas 3. Hamilton 4. Ricciardo 5. Hülkenberg 6. Albon 7. Perez 8. Verstappen 9. Giovinazzi 10. Norris