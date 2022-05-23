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Spor

Fethiyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi

Fethiyespor, TFF 3. Lig 3. Grup play-off final mücadelesinde İçel İdmanyurdu'nu penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 23:09 - Güncelleme:
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TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta İçel İdmanyurdu'na penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Fethiyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Üç sezon sonra yeniden TFF 2. Lig'de mücadele etme hakkı elde eden Fethiyespor'da futbolcular, penaltı atışlarının ardından büyük sevinç yaşadı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Önder Çalış, Mehmet Özer

FETHİYESPOR: Enes Fidayeo, Serhat Mutlu, Kadir Kurt, Özgür Çelik, Erdinç Karakaş, Onur Öztonga (Dk. 97 Talha Mayhoş), Serdar Ümit Deniz, Nurettin Çakır, Umut Kaya (Dk. 106 Berkin Taşkın), Ali Han Tunçer, Serhan Yılmaz (Dk. 115 Cihad Ateş)

İÇEL İDMANYURDU: Sertaç Güzel, Erhan Karayer, Özkan Zileli (Dk. 46 Gökcan Gelmen), Burak Bilgen (Dk. 120 Nurettin Çağlar), Aslan Gök, Serhat Tunç (Dk. 66 Ömer Önder), Muhammed Raşit Şahingöz (Dk. 77 Murat Can Bölükbaşı), Ömer Çiçek (Dk. 77 Batuhan Ayvaz) (Dk. 117 Furkan Güneş), Berkay Öztuvan, Hakan Yılmaz, Umut Aydın

SARI KART: Dk. 103 Nurettin Çakır (Fethiyespor)

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