Fetih Kupası’nda 31 madalya

7’NCİ Fetih Kupası Okçuluk yarışmasına Türk sporcular damga vurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ın da izlediği final yarışmaları sonucunda Türkiye modern ve geleneksel dalda olmak üzere 54 madalyanın 31’ini kazandı. Modern okçulukta klasik yay erkeklerde Samet Ak ile makaralı yay kadınlarda Yeşim Bostan gümüş madalya, klasik yay kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz ise bronz madalya aldı. Dereceye girenlere madalyalarını Oktay ve Erdoğan takdim etti. Ödül olarak toplam 457 bin lira dağıtıldı.