FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar verildi: Arif Erdem'in iadesi istenecek

FETÖ’nün futbol ayağına ilişkin görülen davada mahkeme, dosyayı mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderdi. Firari eski futbolcu Arif Erdem’in iadesi işlemleri için ise gerekli yazışmaların yapılmasına karar verildi.

FETÖ’nün futbol ayağına ilişkin haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz ile eski milli futbolcular Arif Erdem ve Uğur Tütüneker’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar İsmail Demiriz ile Uğur Tütüneker avukatlarıyla birlikte salonda hazır bulunurken, firari sanık Arif Erdem ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan sanıklar Tütüneker ve Demiriz önceki savunmalarını tekrar ettiklerini kaydettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın celse arasında Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Esas hakkındaki mütalaanın celse arasında sunulması halinde mütalaanın duruşma günü beklenmeden davanın sanıklarına ve avukatlarına gönderilerek esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca firari sanık Arif Erdem hakkında Adalet Bakanlığı suçluların iadesi ve hükümlü nakli bürosu tarafından dava dosyasına gönderilen yazıya ilişkin iade işlemlerinin yapılması için gerekli yazışmaların kararlaştırmasına karar verdi.