Feyenoord, Beşiktaş'ın gündemindeki Orkun Kökçü ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Orkun ile yeni sözleşme imzaladı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, 19 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre başarılı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Orkun, bu sezon Feyenoord ile ligde çıktığı 8 karşılaşmada 2 gol 2 asistle oynadı.
(Sporx)
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