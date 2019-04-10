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Feyenoord, Beşiktaş'ın gündemindeki Orkun Kökçü ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Orkun ile yeni sözleşme imzaladı.

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Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, 19 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre başarılı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Orkun, bu sezon Feyenoord ile ligde çıktığı 8 karşılaşmada 2 gol 2 asistle oynadı.

(Sporx)

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