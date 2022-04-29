İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2022 Cuma / 28 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8002
  • EURO
    15,5487
  • ALTIN
    900.682
  • BIST100
    2428.42
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Feyenoord evinde Marsilya'yı 3 golle geçti
Spor

Feyenoord evinde Marsilya'yı 3 golle geçti

Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında evinde konuk ettiği Marsilya'yı 3-2 mağlup etti.

DHA29 Nisan 2022 Cuma 00:45 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord sahasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı konuk etti. Hollanda ekibi rakibini 3-2 mağlup ederek ilk maçta avantajı aldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 46'ncı dakikalarda Dessers ile 20'nci dakikada Sinisterra kaydetti. Marsilya'nın golleri ise 28'inci dakikada Dieng ile 40'ıncı dakikada Gerson'dan geldi. Milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 82'nci dakikada yerini Hendrix'e bıraktı. Marsilya'da ise Cengiz Ünder, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada görev almadı.

LEİCESTER İLE ROMA YENİŞEMEDİ

Konferans Ligi'ndeki diğer yarı karşılaşmasında ise Leicester City sahasında Roma'yı ağırladı. Konuk ekip 15'inci dakikada Pellegrini'nin golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İngiliz ekip, Lookman'ın 67'nci dakikada attığı golle beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi. Leicester City'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Çağlar Söyüncü mücadelede süre almadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.