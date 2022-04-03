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Spor

Feyenoord evinde rahat kazandı

Feyenoord, Hollanda Eredivisie'nin 28. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Willem II'yi 2-0 mağlup etti.

3 Nisan 2022 Pazar 00:23 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 00:23
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Feyenoord, kendi sahasında Willem II'yi ağırladı.

Ligin 28. haftasında oynanan karşılaşmayı Feyenoord 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Luis Sinisterra ve 90. dakikada Bryan Linssen kaydetti.

Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Feyenoord, 58 puana yükseldi. Willem II ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında ,Feyenoord kendi sahasında Feyenoord, Heracles ile deplasmanda karşılaşacak. Willem II ise Go Ahead ile deplasmanına gidecek.

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