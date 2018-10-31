Feyenoord taraftarı kampanya başlattı: Bize gel Cocu
Hollandalı taraftarlar, Fener’in gönderdiği 48 yaşındaki teknik adamın takımlarının başına geçmesi için “Cocu boşta” diyerek kampanya başlattı
- StarSpor
FENERBAHÇE’NİN A.Gücü yenilgisi sonrası kapının önüne koyduğu Phillip Cocu’ya ülkesinden talip çıktı. Hollanda Ligi’ndeki derbide Ajax’a 3-0 kaybeden Feyenoord’un taraftarları, “Cocu boşa çıktı” paylaşımında bulunarak teknik direktörleri Bronckhorst’un yerine Cocu’nun getirilmesini talep etti ve bu yönde kampanya başlattı. Hollanda basını ise Cocu’nun “Bu süreci bekliyordum. Taraftarın benim dışında bir hocanın adını bağırması normal” şeklindeki sözlerine yer verdi. Öte yandan görevine son verilen Phillip Cocu’nun henüz İstanbul’dan ayrılmadığı ortaya çıktı. Menajeri Rob Janssen’le durum değerlendirmesi yapan Cocu’nun yönetimle 1 yıllık maaşı olan 1.9 milyon euroluk tazminat konusunu çözüme kavuşturduktan sonra Hollanda’ya gideceği öğrenildi.
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