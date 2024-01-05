Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, 3-1 mağlup oldukları Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE UÇAR'IN SÖZLERİ:

Skor tabii ki hiç de güzel değil. Elimizde kalan oyuncularla mücadele etmeye çalıştık. İkinci yarıda kadro yetersizliğimiz ortaya çıktı. İstemediğimiz bir skorla, seyircimizin önünde mağlup ayrılıyoruz. Sorunlarımız var, bu takımın zaman ihtiyacı var. Hoca, bir şekilde çözülecek. Onun için çalışmalarımız devam ediyor. İmza olmadan isim vermek istemiyorum ama en kısa zamanda görevine başlayacaktır yeni hocamız.

Hedefimiz yeni hocayı Rizespor maçına yetiştirmek. Çalışmalar devam ediyor, yakınız. Yetişirse Rizespor maçına, yetişmezse bir sonraki maça yeni hocayla çıkacağız.