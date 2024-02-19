Feyzullah Aktürk: 3 yıldır yenilmemenin gururunu yaşıyorum

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek altın madalya kazandı ve üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aktürk, "3 yıldır yenilmemenin gururunu yaşıyorum. Önümüzde olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonası var. Tekrar hazırlık sürecimiz olacak. 1 hafta 10 gün şampiyonluğun tadını çıkarmak. Ondan sonraki planlarımız turnuvalara odaklı devam edecek. Buradan bizden dualarını eksik etmeyen Türk milletine teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili eşime, aileme, Balıkesir Büyükşehir Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum. Rize'de kuvvet antrenmanı yaptık. Onu yaptıktan yükseklik kampına çıktık. Başkanımız nereyi istesek gönderiyor. Bu anlamda başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizden desteklerini esirgemiyor. Daha sonra buraya geldik. İyi hazırlandık. Tekrardan zirvede yer almak istiyorum" diye konuştu.

Şeref Eroğlu: "92 kiloda bu kadar hareketli, bu kadar puan alan bir güreşçi kolay kolay olmaz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Feyzullah Aktürk'ün kazandıktan sonra yaptığı 'Peşrev' hareketiyle ilgili olarak, "Peşrev bizim ata sporumuz, yağlı güreşimizin ritüeli. Onun hayali. Yağlı güreşlere eninde sonunda gidecek. Biz onu geciktirmeye çalışıyoruz. 'Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda şampiyon ol, söz seni yağlı güreşlere göndereceğim' dedim. O onun gününü sayıyor. 3 Avrupa şampiyonu oldu. Kolay bir iş değil. Yolu açık olsun. Feyzullah'ın final maçı hariç diğer maçları 10-0 bitti. Bizi çok mutlu ediyor. 92 kiloda bu kadar hareketli, bu kadar puan alan bir güreşçi de kolay kolay olmaz. Taha ağabeyiyle antrenmanlar yaptı. 92 ve 97 kilolarımız madalyalar alıyorlar. Taha Akgül ile antrenman yapıyorlar. Ona da teşekkür ediyorum. Bütün emeği olanlara ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Milliyetçi ruhlu bir milletiz"

Rus sporcuların her sıkletle olduğunu ve farklı ülkeler adına yarıştığını belirten Aktürk, "Bizde bunu göremezsin. Türk milleti, Türk bayrağının gölgesi altından başka yerde güreş yapmaz. Milliyetçi ruhlu bir milletiz. Allah'ın izniyle buraya geleceğiz. İstedikleri kadar dağılsınlar, 20 ülkemi geliyor, 20'si de Rus olsun biz de Türk olarak elimizden geleni yapıp, altın madalyayı alarak ülkemize gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Birçok ülkede Rus sporcuların olduğunu hatırlatan Başkan Eroğlu da, "Macaristan'da, Slovakya'da, Arnavutluk'ta, San Marino'da Rus sporcular var. Sadece 74 kiloda sadece 8 Rus saydım. Önemli olan onların değil, bizim nerede olduğumuz. Ben bu yolu Türk çocukları ile yürüyeceğim. Bu çocukların yeter ki arkasında durun. Başaramayacakları engel yok. 10 sıkletin 8'inde madalyaya güreşen bir Serbest Güreş Milli Takımı meydana getirdik" diyerek sözlerini tamamladı.