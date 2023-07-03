FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası devam ediyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Macaristan ile karşılaştı.

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Macaristan'ın 32-27'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda farkın açılmasına engel olamayan milli takım, salondan 67-48 yenik ayrıldı.

Millilerde Elif İstanbulluoğlu ile Eslem Güler 9'ar sayı kaydetti. Macaristan'da ise Edina Strausz 15 sayıyla oynadı.



Bu sonuçla Türkiye, B Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi. Ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan takımla karşılaşacak. Millilerin 5 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

