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Spor

FIBA Avrupa Kupası'nda ev sahipleri belli oldu

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle formatı değiştirilen FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2020-21 sezonundaki grup maçlarının ev sahipleri belli oldu. Beşiktaş'ın da yer aldığı D Grubu'nun maçları İstanbul'da yapılacak.

AA20 Aralık 2020 Pazar 10:24 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 10:24
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Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nin (FIBA) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26-29 Ocak 2021 tarihlerinde bir salonda tek maç üzerinden oynanacak normal sezon karşılaşmalarına, A ve F gruplarında Hollanda'nın s-Hertogenbosch, B Grubu'nda Bulgaristan'ın Samokov, D Grubu'nda İstanbul ve E Grubu'nda Polonya'nın Wloclawek kenti, ev sahipliği yapacak.

C Grubu maçlarının düzenleneceği şehir ise henüz belirlenmedi.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 üçüncü, son 16 turuna katılacak. Bu turda eşleşmeler kurayla belirlenecek, normal sezonda aynı grupta yer alan takımlar eşleşemeyecek.

Son 16 turu ve çeyrek finaller, 23-25 Mart 2021 tarihlerinde dört ayrı salonda tek maç üzerinden oynanacak.

Dörtlü Final ise 23-25 Nisan 2021 tarihlerinde tek bir salonda yapılacak.

Gruplar şöyle:

A Grubu: Egis Kormend (Macaristan), Unahotels Reggio Emilia (İtalya), Belfius Mons-Hainaut (Belçika), Iraklis (Yunanistan)

B Grubu: BC Kyiv-Basket (Ukrayna), BC Rilski Sportist (Bulgaristan), BC Prometey (Ukrayna), Kapfenberg Bulls (Avusturya)

C Grubu: Ironi Ness Ziona (İsrail), Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan), BM Slam (Polonya), Sporting CP (Portekiz)

D Grubu: Beşiktaş, CSM Oradea (Romanya), BC CSU Sibiu (Romanya), BC Balkan (Bulgaristan)

E Grubu: London Lions (Büyük Britanya), BC Dnipro (Ukrayna), Anwil (Polonya), Fribourg (İsviçre)

F Grubu: Heroes Den Bosch (Hollanda), BC Parma (Rusya), BC Borisfen (Belarus), Donar Groningen (Hollanda)

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