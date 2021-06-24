FIBA, Bellona Kayseri Basketbol'u EuroLeague'e davet etti

AA 24 Haziran 2021 Perşembe 20:05 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 20:05

Kulüp sportif direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligi kendilerinden önce bitiren bazı takımların 2021-2022 Avrupa Ligi'ne katılmak istemedikleri için FIBA'nın takımlarını lige davet ettiğini söyledi.

Bozbey, "Daveti kabul ettiğimize ilişkin yazıyı gönderdik. Şimdi onlardan onay bekliyoruz. Büyük ihtimalle Bellona Kayseri Basketbol bu yıl EuroLeague'te olacak. Konu önümüzdeki günlerde netleşecek." dedi.

Mütevazı bir takımla Avrupa'da parkeye çıkacaklarının altını çizen Bozbey, "Çok daha güçlü bir ekiple ülkemizi yıllarca Avrupa'da gururla temsil ettik. Bu yılki kadromuz daha mütevazı ancak bu takımla da iyi maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.