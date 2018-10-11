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FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda İBB, Sakarya Büyükşehir ve Pınar Karşıyaka'nın grupları belli oldu

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 3 Türk takımınında yer aldığı gruplar belli oldu.

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Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği FIBA Avrupa Kupası'nda  gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip, ikinci turda 4 gruba ayrılacak. Bu  4 grupta yine ilk 2'de yer alacaklar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8  takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak. Daha sonra çeyrek, yarı  final ve final karşılaşmaları oynanacak.

16 Ekim Salı günü başlayacak ilk grup müsabakaları, 21 Kasım Çarşamba  günü tamamlanacak.

Dünkü 2. eleme turu rövanş karşılaşmalarının ardından rakiplerini saf  dışı bırakan 8 ekibin yanı sıra en iyi averaja sahip 3 takım da gruplarda yer  almaya hak kazandı. En iyi averaja sahip Rilski Sportist (Bulgaristan), New  Heroes Den Bosch (Hollanda) ve Dnipro'nun (Ukrayna) grupları, bugün yapılan kura  çekimiyle belirlendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda eden Adatıp Sakarya  Büyükşehir Belediyespor'un A Grubu'nda yer alacağı organizasyonda, Pınar  Karşıyaka ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise C Grubu'nda mücadele edecek.

Organizasyonda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: CSM CSU Oradea (Romanya), Adatıp Sakarya Büyükşehir  Belediyespor, ZZ Leiden (Hollanda), s.Oliver Würzburg (Almanya)

B Grubu: Tsmoki-Minsk (Belarus), Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi),  Balkan (Bulgaristan), Belfius Mons-Hainaut (Belçika)

C Grubu: Spirou Basket (Belçika), Donar Groningen (Hollanda), İstanbul  Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka

D Grubu: New Heroes Den Bosch (Hollanda), Avtodor Saratov (Rusya),  Ironi Ness Ziona (İsrail), BK Jip Pardubice (Çekya)

E Grubu: Bakken Bears (Danimarka), Z Mobile Priştine (Kosova),  Cherkaski Mavpy (Ukrayna), Steaua Bükreş (Romanya)

F Grubu: Rilski Sportist (Bulgaristan), Porto (Portekiz), Alba  Fehervar (Macaristan), Pallacanestro Varese (İtalya)

G Grubu: Lukoil Levski (Bulgaristan), Aris (Yunanistan), Kataja Basket  (Finlandiya), Dnipro (Ukrayna)

H Grubu: Szolnoki Olaj (Macaristan), Leicester Riders (İngiltere),  Dinamo Sassari (İtalya), Falco Vulcano (Macaristan)

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