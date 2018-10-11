FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda İBB, Sakarya Büyükşehir ve Pınar Karşıyaka'nın grupları belli oldu

Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği FIBA Avrupa Kupası'nda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip, ikinci turda 4 gruba ayrılacak. Bu 4 grupta yine ilk 2'de yer alacaklar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak. Daha sonra çeyrek, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak.

16 Ekim Salı günü başlayacak ilk grup müsabakaları, 21 Kasım Çarşamba günü tamamlanacak.

Dünkü 2. eleme turu rövanş karşılaşmalarının ardından rakiplerini saf dışı bırakan 8 ekibin yanı sıra en iyi averaja sahip 3 takım da gruplarda yer almaya hak kazandı. En iyi averaja sahip Rilski Sportist (Bulgaristan), New Heroes Den Bosch (Hollanda) ve Dnipro'nun (Ukrayna) grupları, bugün yapılan kura çekimiyle belirlendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda eden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un A Grubu'nda yer alacağı organizasyonda, Pınar Karşıyaka ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise C Grubu'nda mücadele edecek.

Organizasyonda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: CSM CSU Oradea (Romanya), Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ZZ Leiden (Hollanda), s.Oliver Würzburg (Almanya)

B Grubu: Tsmoki-Minsk (Belarus), Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi), Balkan (Bulgaristan), Belfius Mons-Hainaut (Belçika)

C Grubu: Spirou Basket (Belçika), Donar Groningen (Hollanda), İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka

D Grubu: New Heroes Den Bosch (Hollanda), Avtodor Saratov (Rusya), Ironi Ness Ziona (İsrail), BK Jip Pardubice (Çekya)

E Grubu: Bakken Bears (Danimarka), Z Mobile Priştine (Kosova), Cherkaski Mavpy (Ukrayna), Steaua Bükreş (Romanya)

F Grubu: Rilski Sportist (Bulgaristan), Porto (Portekiz), Alba Fehervar (Macaristan), Pallacanestro Varese (İtalya)

G Grubu: Lukoil Levski (Bulgaristan), Aris (Yunanistan), Kataja Basket (Finlandiya), Dnipro (Ukrayna)

H Grubu: Szolnoki Olaj (Macaristan), Leicester Riders (İngiltere), Dinamo Sassari (İtalya), Falco Vulcano (Macaristan)