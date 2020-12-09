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Spor

FIBA, erkekler basketbol dünya sıralamasını açıkladı! A Milliler yerini korudu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi. Millliler 15'inci basamaktaki yerini korudu.

DHA09 Aralık 2020 Çarşamba 18:14 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 18:14
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 15’inci basamaktaki yerini korudu. FIBA, erkekler dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamadaki yeri değişmeyen A Erkek Milli Takımımız, 15’inci basamakta yer aldı. Listenin zirvesinde 781.4 puanla ABD yer alırken, İspanya 721.2 puanla ikinci ve Avustralya da 666.5 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu.

Dünya sıralamasında ilk 20’de yer alan takımların listesi şu şekilde:

1.ABD

2.İspanya

3.Avustralya

4.Arjantin

5.Sırbistan

6.Fransa

7.Yunanistan

8.Litvanya

9.Rusya

10.Brezilya

11.Çekya

12.İtalya

13.Polonya

14.Hırvatistan

15.Türkiye

16.Slovenya

17.Almanya

18.Porto Riko

19.Dominik Cumhuriyeti

20.Venezuela

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