FIBA, erkekler basketbol dünya sıralamasını açıkladı! A Milliler yerini korudu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 15’inci basamaktaki yerini korudu. FIBA, erkekler dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamadaki yeri değişmeyen A Erkek Milli Takımımız, 15’inci basamakta yer aldı. Listenin zirvesinde 781.4 puanla ABD yer alırken, İspanya 721.2 puanla ikinci ve Avustralya da 666.5 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu.
Dünya sıralamasında ilk 20’de yer alan takımların listesi şu şekilde:
1.ABD
2.İspanya
3.Avustralya
4.Arjantin
5.Sırbistan
6.Fransa
7.Yunanistan
8.Litvanya
9.Rusya
10.Brezilya
11.Çekya
12.İtalya
13.Polonya
14.Hırvatistan
15.Türkiye
16.Slovenya
17.Almanya
18.Porto Riko
19.Dominik Cumhuriyeti
20.Venezuela