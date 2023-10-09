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Spor

FIBA, İsrail takımlarının maçlarını askıya aldı

FIBA, İsrail takımlarının tüm maçlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

9 Ekim 2023 Pazartesi 23:28 - Güncelleme:
FIBA, İsrail takımlarının maçlarını askıya aldı
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA Avrupa), İsrail takımlarının tüm maçlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, mevcut güvenlik durumu göz önünde bulundurularak ve güvenlik danışmanlarının tavsiyeleriyle İsrail takımlarının FIBA Avrupa çatısı altındaki tüm maçlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı kaydedildi.

Karar, Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) ve FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden 5 İsrail ekibinin tüm iç saha ve deplasman maçlarını kapsayacak.

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