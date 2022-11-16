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Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda OGM Ormanspor, FCC UAV Arad'ı 85-59 mağlup etti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 4. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Romanya ekibi FCC UAV Arad'ı 85-59 yendi.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 18:28 - Güncelleme:
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda OGM Ormanspor, FCC UAV Arad'ı 85-59 mağlup etti
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OGM Ormanspor bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini elde ederken, dördüncü maçından da mağlup ayrılan FCC UAV Arad üst tura çıkma şansını yitirdi.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Nir Meirson (İsrail), Ori Shalhavi (İsrail), Eirini Margarita Tsantali (Yunanistan)

OGM Ormanspor: Kübra Erat 13, Williams 14, Damla Gezgin 12, Gray 19, Nazlı Gökdemir, Fatmanur Karakaş, Öykü Sena Oktan 9, Sera Özelci 1, Banu Şimşek 7, Dubljevic 10, Ceren Gökdemir

FCC UAV Arad: Baptiste 25, Racic 10, Akathiotou 2, Georgieva, Madden 10, Ciotir 3, Marjanovic 9, Timotity, Fleser, Negru

1. Periyot: 24-15

Devre: 47-27

3. Periyot: 69-46

Beş faulle oyundan çıkanlar: 26.31 Georgieva, 37.13 Akathiotou (FCC UAV Arad),

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