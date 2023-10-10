FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2023-2024 sezonu, yarın başlayacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, bu sezon Türkiye'yi C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, E Grubu'nda Beşiktaş, F Grubu'nda Melikgazi Kayseri, H Grubu'nda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar, J Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, L Grubu'nda Emlak Konut kulüpleri temsil edecek.

İSRAİL TAKIMLARININ MAÇLARI ASKIYA ALINDI



Kupada yer alan İsrail takımlarının maçları ise mevcut güvenlik durumu göz önünde bulundurularak ve güvenlik danışmanlarının tavsiyeleriyle ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. İlk hafta, İsrail ekiplerinden Ramat Hasharon ile Elitzur Landco Ramla'nın evinde oynaması planlanan maçların oynanma durumu, daha sonra belirlenecek.

İsrail takımlarında yaşanan sorunun aşılması halinde, turnuvada 12 grupta 48 takım karşılaşacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 8 grup üçüncüsü, üst tura adını yazdıracak.

Grupların ilk haftasında, yarın 10, 12 Ekim'de 12 karşılaşma oynanacak.

İlk hafta programı şöyle:

Yarın:

18.30 Melikgazi Kayseri - Olympiakos

19.00 Piestanske Cajky - InvestInTheWest Enea Gorzow

19.00 Beşiktaş - Slavia Banska Bystrica

19.00 TARR KSC Szekszard - Levhartice Chomutov

19.30 TTT Riga - MBK Ruzomberok

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - CSM Constanta

21.00 Flammes Carolo Basket - Eleftheria Moschatou

21.00 Tango Bourges Basket - Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar

21.30 Spar Girona - T71 Diddeleng

23.00 GDESSA-Barreiro - London Lions

12 Ekim Perşembe:

(Askıya alındı) Ramat Hasharon - Lointek Gernika Bizkaia

(Askıya alındı ) Elitzur Landco Ramla - Caledonia Gladiators

19.00 Zabiny Brno - Cadi La Seu

19.00 Kibirkstis - Union Feminine Angers

19.30 Rutronik Stars Keltern - Castors Braine

20.15 BBC Grengewald - KP TANY Brno

20.30 Bursa Uludağ Basketbol - NKA Universitas Pecs

20.30 Umana Reyer Venice - ZKK Ragusa Dubrovnik

20.30 BCF Elfic Fribourg - Emlak Konut

21.00 Lattes-Montpellier - MB Zaglebie Sosnowiec

21.00 Kangoeroes Mechelen - Panathinaikos

21.00 Roche Vendee Basket - VBW Arka Gdynia

21.30 BDS Dinamo Sassari - Movistar Estudiantes

22.30 SL Benfica - Basket Namur Capitale