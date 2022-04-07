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Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın şampiyonu Tango Bourges oldu

Fransa temsilcisi Tango Bourges, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İtalya ekibi Umana Reyer'i 74-38 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 23:47 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 23:47
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İtalya ekibi Umana Reyer'i 74-38 yenen Fransa temsilcisi Tango Bourges, şampiyon oldu.

Fransa'nın Bourges kentindeki Prado Spor Salonu'nda oynanan final maçının ilk çeyreğini 17-12 önde geçen Tango Bourges, devre arasına 38-29 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan Tango Bourges, üçüncü çeyreğini 51-34 önde bitirdiği mücadeleden 36 sayı farkla 74-38 galip ayrıldı.

Tango Bourges, turnuvada 2016'dan sonra ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Ev sahibi takımda Iliana Rupert, 25 sayıyla maçın en skoreri oldu. Umana Reyer'de Yvonne Anderson 12 sayı kaydetti.

  • Tango Bourges
  • FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  • Umana Reyer

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