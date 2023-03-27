FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne Çekya ev sahibi olacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final etabına, Çekya ev sahipliği yapacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk takımları ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Fenerbahçe Alagöz Holding'in de mücadele edeceği Dörtlü Final karşılaşmaları, 14-16 Nisan tarihlerinde başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak.

Yarı final müsabakalarında, Fenerbahçe Alagöz Holding ile Beretta Famila Schio, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile ZVVZ USK Prag, 14 Nisan Cuma günü karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları ise 16 Nisan Pazar günü oynanacak.

Etkinliğe ev sahipliği yapacak ZVVZ USK Prag, turnuvayı 2015 yılında müzesine götürmüştü. Geçen sezon finalde kaybeden sarı-lacivertliler ise üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'de mücadele edecek. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve İtalya ekibi Beretta Famila Schio ise bu etapta ilk kez yer alacak.



