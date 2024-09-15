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Spor

FIBA Kıtalararası Kupa 2024'ün şampiyonu Unicaja

FIBA Kıtalararası Kupa 2024 finalinde Unicaja, NBA G League United'ı 75-60 mağlup etti.

IHA15 Eylül 2024 Pazar 16:48 - Güncelleme:
FIBA Kıtalararası Kupa 2024'ün şampiyonu Unicaja
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Singapur'da gerçekleşen FIBA Kıtalararası Kupa 2024'ün şampiyonu Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Unicaja oldu. Unicaja finalde NBA Gelişim Ligi'nden NBA G League United'ı 75-60'lı skorla yendi.

5-6 sıralama maçında Basketbol Afrika Ligi şampiyonu Petro de Luanda, Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika şampiyonu Quimsa'yı 70-64 mağlup etti. Üçüncülük maçında ise Avustralasya Ulusal Basketbol Ligi şampiyonu Tasmania JackJumpers, Basketbol Şampiyonlar Ligi Asya şampiyonu Al Riyadi'yi 80-75 yendi.

FIBA Kıtalararası Kupa 2024'te son sıralama şu şekilde oluştu:

1 - Unicaja

2 - NBA G League United

3 - Tasmania JackJumpers

4 - Al Riyadi

5 - Petro de Luanda

6 - Quimsa

  • FIBA Kıtalararası Kupa
  • Unicaja
  • NBA G League United

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