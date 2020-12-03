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Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları grup formatında oynanacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu play-off aşaması grup formatında oynanacak.

AA03 Aralık 2020 Perşembe 20:07 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 20:08
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FIBA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuva formatında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Buna göre, normal sezonda yer alan 8 grubu ilk 2 sırada bitiren takımlar play-off'a yükselecek.

2-3 Mart 2021 tarihinde başlayacak play-off aşamasında, kurayla 4'er takımın yer alacağı 4 yeni grup oluşturulacak.

Play-off gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ise, 2021'in mayıs ayında düzenlecek 8'li finale katılmaya hak kazanacak.

Türkiye'den Galatasaray, Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yer aldığı turnuvada, daha önce yapılan değişiklikle normal sezonun dörderli 8 grupta oynanması kararlaştırılmıştı.

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