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Spor

FIBA, Türkiye'nin itirazını reddetti

FIBA, TBF'nin Gürcistan maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını değerlendirdi ve yapılan itirazı reddetti.

DHA5 Eylül 2022 Pazartesi 22:52 - Güncelleme:
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FIBA, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3'üncü maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, dün Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu. Tiflis Arena'da oynanan karşılaşmada başlayan gerginlik maç sonrası koridorlara taşınmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından TBF, FIBA'ya mücadelenin 22 saniye eksik oynatıldığı iddiasıyla itirazda bulundu. TBF ayrıca, müsabaka sonrasında koridorlarda yaşanan kavganın ise araştırılmasını talep etti.

Konu ile ilgili FIBA'dan yapılan açıklamada, TBF'nin 22 saniyelik eksik oynama itirazının reddedildiği, koridorlarda yaşanan kavganın da araştırıldığı bildirildi.

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