FIBA'nın Onursal Başkanı Turgay Demirel oldu!

FIBA Avrupa'daki başkanlık görevi sona eren Turgay Demirel, onursal başkanlık unvanına layık görüldü.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2023 Avrupa Genel Kurulu, üye federasyonların katılımıyla Almanya'nın Münih kentinde toplandı.

Görev süresi sona eren FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in başkanlık ettiği oturuma, FIBA Başkanı Hamane Niang, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Avrupa İcra Direktörü ve Genel Sekreteri Kamil Novak ile FIBA Avrupa Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

FIBA ve FIBA Avrupa'nın sunduğu önergenin genel kurulda kabul edilmesinin ardından Turgay Demirel, FIBA Avrupa Onursal Başkanı unvanına layık görüldü.

FIBA Avrupa Başkanı olarak son konuşmasını yapan Demirel, görev süresinde koronavirüs salgını ve Ukrayna'daki savaş sonrasındaki süreçleri başarıyla yönettiklerini söyledi.

Demirel, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) alınan sonuçlara, organizasyona katılım oranına ve dijital verilere dikkat çekerek, turnuvanın tüm zamanların en başarılı ve heyecan verici organizasyonlarından biri olduğunu dile getirdi.

Turgay Demirel, "Şimdi Avrupa basketbolunda parlak bir gelecek için meşaleyi size devrediyorum. Dokuz yıllık başkanlık görevinin ardından sahneden ayrılmadan önce, iyi ve kötü günlerimde birlikte çalıştığım herkese en içten şükranlarımı sunuyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

FIBA Avrupa Genel Kurulu'nun bir sonraki oturumu gelecek yıl mayıs ayında Hırvatistan'da yapılacak.